Условие к задаче мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 1% пути он ехал по проселочной дороге что составило 3 км. Остальную часть он ехал по шоссе. Сколько км ехал мотоциклист по шоссе?

Математика
Условие к задаче мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 1% пути он ехал по проселочной дороге что составило 3 км. Остальную часть он ехал по шоссе. Сколько км ехал мотоциклист по шоссе?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3км=1% 1) 3*100=300 км 2)300-3=297 км ответ 297 км
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