Условие к задаче мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 1% пути он ехал по проселочной дороге что составило 3 км. Остальную часть он ехал по шоссе. Сколько км ехал мотоциклист по шоссе?

Математика

Условие к задаче мотоциклист за день проехал некоторое расстояние. 1% пути он ехал по проселочной дороге что составило 3 км. Остальную часть он ехал по шоссе. Сколько км ехал мотоциклист по шоссе?

Автор: Гость