Зачем люди объединяются в группы что группа дает человеку
Обществознание
Зачем люди объединяются в группы что группа дает человеку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мыслиш над заданием не только ты,а и другие.Точнее сказать работает не только твой мозг,а все кто сидят возле тебя.Таким образом задание зделать проще и быстрее.Вот и смысл коллективной работы.
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