Найдите «универсальные слова», мешающие выражению смысла, и исправьте предложения. 1. Каждый рабочий нашего завода может получить путевку в дом отдыха и реализовать там свой отпуск. 3. Необходимо внести ясность в дело популяр...

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Найдите «универсальные слова», мешающие выражению смысла, и исправьте предложения. 1. Каждый рабочий нашего завода может получить путевку в дом отдыха и реализовать там свой отпуск. 3. Необходимо внести ясность в дело популяризации новых массовых видов спорта. 4. Вопросы повышения интенсификации производства детально разработаны и применяются на практике.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Каждый рабочий нашего завода может получить путевку в дом отдыха и провести там свой отпуск. 3. Необходимо внести ясность в дело пропаганды новых массовых видов спорта. 4. Вопросы повышения эффективности производства детально разработаны и применяются на практике.
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