Назовите 5 музыкальных пройзведений о нашей родине

Музыка
Назовите 5 музыкальных пройзведений о нашей родине
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Гость:
ПЕСНИ ФАНОВ ЦСКАКрасно-синие цвета, мы фанаты ЦСКА,наша родина МоскваА.Круглов  Родина моя  Песня о нашей РодинеСлужить России  Выпьем за Родину  Наша Родина - Урал
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