Ребята, скажите пожалуйста, где здесь причастия а где прилагательные? "Отрезанный, неслыханный, раскрашенный, невиданный, пересаженный, священный, выращенный, нечаянный, вовлеченный, нежданный, медленный, углубленный, занавешен...

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Ребята, скажите пожалуйста, где здесь причастия а где прилагательные? "Отрезанный, неслыханный, раскрашенный, невиданный, пересаженный, священный, выращенный, нечаянный, вовлеченный, нежданный, медленный, углубленный, занавешенный, желанный, соленый, квашенный, званный, топленный, беленый, копченый."

Автор: Гость