Ребята, скажите пожалуйста, где здесь причастия а где прилагательные? "Отрезанный, неслыханный, раскрашенный, невиданный, пересаженный, священный, выращенный, нечаянный, вовлеченный, нежданный, медленный, углубленный, занавешен...
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Ребята, скажите пожалуйста, где здесь причастия а где прилагательные? "Отрезанный, неслыханный, раскрашенный, невиданный, пересаженный, священный, выращенный, нечаянный, вовлеченный, нежданный, медленный, углубленный, занавешенный, желанный, соленый, квашенный, званный, топленный, беленый, копченый."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Причастие-особая форма глагола,обозначает признак предмета и отвечает на вопросы прилаг. значит,отрезанный раскрашенный пересаженный выращенный думаю это причастие))) еще занавешенный квашенный топленый беленый копченый
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