Информативновность сообщения, принимаемого человеком, определяется 1.Способом передачи сообщения, 2.способом обработки принимаемого сообщения, 3.способом приёма сообщения, 4.Временем приёма сообщения, 5. Наличием новых знаний ...
Информатика
Информативновность сообщения, принимаемого человеком, определяется 1.Способом передачи сообщения, 2.способом обработки принимаемого сообщения, 3.способом приёма сообщения, 4.Временем приёма сообщения, 5. Наличием новых знаний и понятностью . ответ ..
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Информативность сообщения определяется понятностью и наличием новых знаний.
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