Иногда снилось. Вид связи.
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Иногда снилось. Вид связи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Примыкание т.к. можно задать вопрос от главного к зависимому: снилось когда? иногда это вопрос примыкания
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