Замените слова сочетатания слов синонимичными фразеологические оборотами.1)огор??аться: 2) хорошо запомнить: 3) важничать: 1) огорча 4 обманывать кого-либо, обещать что-либо и не выполнить ного: 5) происходящего из-за отсутстви...

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Замените слова сочетатания слов синонимичными фразеологические оборотами.1)огор??аться: 2) хорошо запомнить: 3) важничать: 1) огорча 4 обманывать кого-либо, обещать что-либо и не выполнить ного: 5) происходящего из-за отсутствия 6) еще слишком молод: 7) так хорошо, точно. иmтереса: что не к чему придраться: 8) выражать пренебрежение, отказываться

Автор: Гость