Тамактану ережелерын есте сактандар могите умаляю

Гость: Гость:

Выучить надо правило питания 1)нужно питаться во время 2)перед обедом нужнр помыть руки 3)когда ты трапещничаешь нельзя смотреть телевизрр или читаьь книгу 4)нужно ест не спеша 5)не нужно ечть много