Тамактану ережелерын есте сактандар могите умаляю
Қазақ тiлi
Тамактану ережелерын есте сактандар могите умаляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выучить надо правило питания 1)нужно питаться во время 2)перед обедом нужнр помыть руки 3)когда ты трапещничаешь нельзя смотреть телевизрр или читаьь книгу 4)нужно ест не спеша 5)не нужно ечть много
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