3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3

Алгебра
3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √(x-2)=4          2) √(5-x)=√(x-2)      3) √(x+1)=1-x      √(x-2)=√16           5-x=x-2                   x+1=(1-x)²     x-2=16                 -x-x=-2-5                 x+1=1-2x+x²     x=16+2                -2x=-7                     x²-2x-x+1-1=0     x=18                    x=7/2                      x²-3x=0                                                                x(x-3)=0                                                                                                                x=0  x-3=0                                                                        x=3 a) √(3-2x)≤7                        б) √(x+2)≥3 ОДЗ: 3-2x≥0                       ОДЗ: x+2≥0          -2x≥-3                                  x≥-2          x≤3/2                          x∈[-2;+∞) x∈(-∞;3/2]                            x+2≥9 3-2x≤49                                x≥9-2 -2x≤49-3                              x≥7    x∈[7;+∞) -2x≤46                                 Найденный промежуток входит в ОДЗ, x≥46:(-2)                               поэтому ответ: x∈[;+∞) x≥-13  x∈[-13;+∞) С учётом ОДЗ x∈[-13;3/2]
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