3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3
Алгебра
3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) √(x-2)=4 2) √(5-x)=√(x-2) 3) √(x+1)=1-x √(x-2)=√16 5-x=x-2 x+1=(1-x)² x-2=16 -x-x=-2-5 x+1=1-2x+x² x=16+2 -2x=-7 x²-2x-x+1-1=0 x=18 x=7/2 x²-3x=0 x(x-3)=0 x=0 x-3=0 x=3 a) √(3-2x)≤7 б) √(x+2)≥3 ОДЗ: 3-2x≥0 ОДЗ: x+2≥0 -2x≥-3 x≥-2 x≤3/2 x∈[-2;+∞) x∈(-∞;3/2] x+2≥9 3-2x≤49 x≥9-2 -2x≤49-3 x≥7 x∈[7;+∞) -2x≤46 Найденный промежуток входит в ОДЗ, x≥46:(-2) поэтому ответ: x∈[;+∞) x≥-13 x∈[-13;+∞) С учётом ОДЗ x∈[-13;3/2]
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Физика
При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру газа, если его начальная температура была равна 17C
Окружающий мир