3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3

Алгебра

3. Решить уравнение: 1) корень из x-2=4; 2) корень из 5-x = корень из x-2 ; 3) корень из x+1 = 1-x 4. Решите неравенство а) корень из 3-2x меньше или равно 7; б) корень из x+2 больше или равно 3

Автор: Гость