Описание глубинных и поверхностных волн

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ГЛУБИННЫЕ ПРОЦЕССЫ ЗЕМЛИ И ИХ ПОВЕРХНОСТНЫЕ ПРОЯВЛЕНИЯ Доктор физико-математических наук А. ИCMAИЛ-ЗАДУ. Около тридцати лет назад разгорелся спор между геологами, представителями двух научных школ. Первые утверждали, что континенты на Земле находятся в непрерывном движении, "плавая" по ее поверхности, и приводили ряд убедительных фактов, свидетельствующих в пользу этой гипотезы. Вторые отвергали всякую возможность больших горизонтальных перемещений континентов, считая, что относительные смещения отдельных частей земной поверхности происходят за счет только вертикальных движений, и тоже приводили убедительные доводы в пользу своей гипотезы. Первые принадлежали к школе "мобилистов", сторонников дрейфа континентов, вторые - "фиксистов", сторонников вертикальных движений поверхности Земли. В этом споре победителями стали "мобилисты". На их стороне оказалось большое количество данных, полученных в результате геофизических наблюдений в последние десятилетия. Однако и они не смогли создать до конца стройной теории движения континентов и эволюции Земли. Несколько лет назад с помощью сейсмического просвечивания нашей планеты удалось установить, что плотность недр Земли очень неоднородна. Сразу же появилась новая теория, пытающаяся связать эти неоднородности с движениями континентов. Но и эта теория не способна была ответить на ряд важных научных вопросов, среди которых принципиальными, по-видимому, были следующие: влияют ли континенты на процессы внутри планеты? какова роль вертикальных движений внутри континентов? В статье излагаются взгляды на современное состояние науки о динамике Земли и даются ответы на эти и другие вопросы.