План: Как Дубровский стал Дефоржем?
Литература
План: Как Дубровский стал Дефоржем?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дубровский подкупает проезжего учителя француза Дефоржа, предполагающего поступить на службу в семью Троекурова и под его видом становится гувернером в семье Троекурова. Между Дубровским и дочерью Троекурова Машей возникает взаимная привязанность-любовь.
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