План: Как Дубровский стал Дефоржем?

Гость: Гость:

Дубровский подкупает проезжего учителя француза Дефоржа, предполагающего поступить на службу в семью Троекурова и под его видом становится гувернером в семье Троекурова. Между Дубровским и дочерью Троекурова Машей возникает взаимная привязанность-любовь.