When Joe was a child,he used to go to school in...Bristol
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When Joe was a child,he used to go to school in...Bristol
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда Джо был ребенком, он ходил в школу в ... Бристоль
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