Выберите правильные ответы (возможно несколько вариантов ответа) 1. Какие качест??а важны для успешной деятельности в школе? А. Целеустремленность Б. Старательность В. Лень Г. Хитрость 2. Через какие виды жизнедеятельност...

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Выберите правильные ответы (возможно несколько вариантов ответа) 1. Какие качест??а важны для успешной деятельности в школе? А. Целеустремленность Б. Старательность В. Лень Г. Хитрость 2. Через какие виды жизнедеятельности человек познает окружающий мир? А. Труд Б. Учеба В. Общение Г. Сон 3. Перечислите признаки созидательной деятельности: А. Человек открывает новый способ решения конкретной задачи Б. Человек способствует развитию конфликта В. Рациональное использование информации Г. Поиск способа решения проблемы Задание 2. Прочитайте фрагмент текста и ответьте на вопрос: Можно ли слово "человек" в данном тексте заменить словом "личность"? Ответ аргументируйте. "Человек всегда пытается стать кем-то (учёным, ху­дожником, пожарным...) и, вполне естественно, пытает­ся привести себя к конкретному виду деятельности или образу жизни. И только став кем-то по-настоящему, постигнув все тонкости своей профессии, он начинает понимать, что дело не в том, чтобы стать кем-то, а в том, чтобы в любой профессии оставаться самим собой — че­ловеком, живущим в режиме подлинного человеческого бытия: любви, красоте, сострадании... Быть обыкновенным человеком очень трудно: все стре­мятся к исключительности, все чувствуют себя такими многосторонними и сложными, что быть просто челове­ком, вероятно, доступно в наше время немногим. " Ответ: ______________________________________ Задание 3. Заполните таблицу. Самопознание Размышление о ... Самооценка включает … Начинается с того, что … Задание 4. Что из перечисленного можно отнести к деятельности? Впишите соответствующие примеры в таблицу. А. Собака сторожит дом Б. Мальчик катается на велосипеде В. Композитор сичиняет оперу Г. Учитель ведет урок Д. Белка делает запасы на зиму Е. Мама сажает цветы К деятельности относятся Деятельностью не является Задание 5. Прочитай притчу и выполни задание: Сформулируй мораль этой притчи. Объясни, в чём главная ошибка незадачливого дровосека. Дрова Один человек должен был переколоть огромную кучу дров. Но он не продвигался вперёд в своём труде, так как топор затупился. На вопрос, почему же он сначала не наточил топор, он ответил, что на это ему не хватает времени, так как ему надо наколоть много дров. Ответ: _____________________________________________ ПРОШУ ПОМОЩИ

Автор: Гость