В параллелограмме ABCD биссектриса угла B BK делит сторону AD на отрезки AK=4 см KD= 5см. Найдите P-?
Геометрия
В параллелограмме ABCD биссектриса угла B BK делит сторону AD на отрезки AK=4 см KD= 5см. Найдите P-?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Биссектрисса отсекает равнобедренный треугольник АВК. АВ=АК=4. Р=(4+9)*2=26
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