Какими свойствами обладает каменный уголь ?
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Какими свойствами обладает каменный уголь ?
Ответ(ы) на вопрос:
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Каменный уголь состоит из смеси высокомолекулярных ароматических соединений (преимущественно углерода) , а также воды и летучих веществ с небольшим количеством примесей. В зависимости от состава угля меняется и количество теплоты, выделяющееся при его сгорании, а также количество образующейся золы. От этого соотношения зависит ценность угля и его месторождений.
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