При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру газа, если его начальная температура была равна 17C

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При изобарном процессе давление постоянно. Следовательно отношение объема газа к его температуре не меняется: V1/T1 = V2/T2. Далее подставляем в выражение V2 = V1+ 0,2V1= 1,2 V1. Выражаем T2 и получаем следующее: T2= T1V2/V1= 1,2V1 T1/V1= 1,2 T1= 1,2 290 К= =348К