При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру газа, если его начальная температура была равна 17C

Физика
При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру газа, если его начальная температура была равна 17C
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
При изобарном процессе давление постоянно. Следовательно отношение объема газа к его температуре не меняется: V1/T1 = V2/T2. Далее подставляем в выражение V2 = V1+ 0,2V1= 1,2 V1. Выражаем T2 и получаем следующее: T2= T1V2/V1= 1,2V1 T1/V1= 1,2 T1= 1,2  290 К= =348К 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
География
Описание глубинных и поверхностных волн
Ответить
Окружающий мир
Какими свойствами обладает каменный уголь ?
Ответить
Математика
Найти значение выражения 1:1+0:739+739:1-739х0
Ответить
Литература
План: Как Дубровский стал Дефоржем?
Ответить
Литература
Какие челоеческие качества раскрываються в басне при помошьи растений
Ответить