Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.

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Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.

Автор: Гость