Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.

Русский язык
Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 местоимение его  в доном  случае  именительный 
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
При изобарном процессе объем газа увеличился на 20%. Определите конечную температуру газа, если его начальная температура была равна 17C
Ответить
География
Описание глубинных и поверхностных волн
Ответить
Окружающий мир
Какими свойствами обладает каменный уголь ?
Ответить
Математика
Найти значение выражения 1:1+0:739+739:1-739х0
Ответить
Литература
План: Как Дубровский стал Дефоржем?
Ответить