Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.
Русский язык
Какого падежа местоимение его в предложении: Муравей конечно не увидел Петьку но голос ЕГО услышал.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
местоимение его в доном случае именительный
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