Написать предложение употребив this these
Английский язык
Написать предложение употребив this these
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
This is a pen. Are these pens? These are my works. Is this your house?
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