Задание: запишите предложения, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные орфограммы; подчеркните грамматические основы в сложных союзных предложениях, обозначьте союзы. Переп…дали частые д…жди и на б…резовых листьях п...

Гость: Гость:

Перепадали частые дожди и на березовых листьях появилась первая желтизна. Солнце уже пряталось, на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Все смотрели ему вслед, но никто не улыбнулся. Летом пчелы гудят в листве и собирают с цветков душистый мед. союзы: и, но, и гр. основа: дожди перепадали,желтизна появилась. солнце пряталось, тени растянулись. все смотрели, никто не улыбнулся.