Задание: запишите предложения, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные орфограммы; подчеркните грамматические основы в сложных союзных предложениях, обозначьте союзы. Переп…дали частые д…жди и на б…резовых листьях п...
Русский язык
Задание: запишите предложения, расставляя знаки препинания и вставляя пропущенные орфограммы; подчеркните грамматические основы в сложных союзных предложениях, обозначьте союзы. Переп…дали частые д…жди и на б…резовых листьях по…вилась первая ж…лтизна. Со…нце уже пряталось на цветущей ржи ра…тянулись вечерн…е тени. Все п…смотрели ему вслед но никто не улыбнулся. Летом пч…лы гудят в листве и собирают с цветков душистый мед.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Перепадали частые дожди и на березовых листьях появилась первая желтизна. Солнце уже пряталось, на цветущей ржи растянулись вечерние тени. Все смотрели ему вслед, но никто не улыбнулся. Летом пчелы гудят в листве и собирают с цветков душистый мед. союзы: и, но, и гр. основа: дожди перепадали,желтизна появилась. солнце пряталось, тени растянулись. все смотрели, никто не улыбнулся.
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