Интересные факты о Ольге Мудрой (кратко,самое интересное)

Гость: Гость:

Ольга довольно искусно отомстила древлянам за то, что они жестоко убили ее мужа с которым она долго прожила в браке. Опасаясь гнева великой княгини правитель древлян Мал предложил ей выйти за него замуж. Но его ждало полное фиаско со сладкой местью. Сначала по приказу Ольги были заживо закопаны его послы. Когда главарь древлян прислал их второй раз, Ольга пригласила их в баню попариться, закрыла внутри и сожгла их. Далее около 5000 древлян было изрублены на куски во время тризны по Игорю. И в конце концов в 946 году княгиня Ольга отправилась в поход против своих врагов. Она сожгла их столицу, привязав к лапкам голубей тлеющую солому. Птицы вернувшись под соломенные крыши домов, где были их гнезда, спровоцировали большой пожар.