Составить три распространенных предложении со словами принесли ,выскажут ,ответили

Русский язык
Составить три распространенных предложении со словами принесли ,выскажут ,ответили
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Друзья принесли с собой тетрадки. На уроке ученики выскажут все свои предположения. Родители не ответили на вопрос своего сына.
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