Помогите с физикой пожалуйста Тело массой 2 кг висит на нити.Чему равны сила тяже??ти действующая на тело,и вес тела?К чему расположена каждая из этих сил?Изобразите эти силы на чертеже.Чему будут равны вес тела и сила тяжести...

Физика

Помогите с физикой пожалуйста Тело массой 2 кг висит на нити.Чему равны сила тяже??ти действующая на тело,и вес тела?К чему расположена каждая из этих сил?Изобразите эти силы на чертеже.Чему будут равны вес тела и сила тяжести,если нить обрезать?

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