Помогите с физикой пожалуйста Тело массой 2 кг висит на нити.Чему равны сила тяже??ти действующая на тело,и вес тела?К чему расположена каждая из этих сил?Изобразите эти силы на чертеже.Чему будут равны вес тела и сила тяжести...
Физика
Помогите с физикой пожалуйста Тело массой 2 кг висит на нити.Чему равны сила тяже??ти действующая на тело,и вес тела?К чему расположена каждая из этих сил?Изобразите эти силы на чертеже.Чему будут равны вес тела и сила тяжести,если нить обрезать?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=gm g=9,8н/кг приблизительно 10 н/кг F=20Н
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой. День был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя тучка, и из ...
Физика
Определить, какую силу надо приложить к телу массой m=60 т движущемуся прямолинейно, чтобы на пути S= 1500 м его скорость уменьшилась с 25 м/с до 1...
Геометрия
Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС дан...