Определить, какую силу надо приложить к телу массой m=60 т движущемуся прямолинейно, чтобы на пути S= 1500 м его скорость уменьшилась с 25 м/с до 16 м/с. Найти время движения тела до полной остановки, пренебрегая силой трения, ...

Физика
Определить, какую силу надо приложить к телу массой m=60 т движущемуся прямолинейно, чтобы на пути S= 1500 м его скорость уменьшилась с 25 м/с до 16 м/с. Найти время движения тела до полной остановки, пренебрегая силой трения, если значение действующей силы не изменится.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Путь при равнозамедленном движении равен S=Vo*t-a/2 *t^2. a=(V-Vo)/t => S=V0*t- (V-Vo)t/2=1500. (Vo=25 м/c, V=16 м/c) откуда t= 1500/29.5 с. a= -9*29.5/1500=-0.177 м/c^2 . Из второго закона ньютона --F=ma= 60000 кг*(-0.177 м/с^2)=-10620 Н.  Чтобы найти время до остановки воспользуемся тем , что сила не меняется, а значит и и ускорение не меняется, поэтому применим формулу для ускорения: a= (V-Vо)/t ,V=0 так как тело остановиться . откуда t= -Vо/a= -25 м/с / -0.177 м/c^2≈141.24 c Ответ: F= 10620 Н , t≈141.24 c
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