Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!
Геометрия
Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решил только бес пояснений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Увенчанный спелой вишенкой торт, выкаченный кондитером на обозрение посетителям магазина, был необычайно красив. Помогите сделать синтаксический ра...
Русский язык