Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!

Геометрия
Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вот решил только бес пояснений
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6км=....м..9см - в Квадрате=...мм в квадрате
Ответить
Алгебра
Принадлежит ли графику функции y = -3x + 1,5 точка А(2; -4,5)
Ответить
Русский язык
Увенчанный спелой вишенкой торт, выкаченный кондитером на обозрение посетителям магазина, был необычайно красив. Помогите сделать синтаксический ра...
Ответить
Русский язык
Состав ти предложение из обст. сказ. доп. обст.
Ответить
Русский язык
тема правописание приставок и предлогов разделительный мягкий и твёрдый знак) (задание) написать определение следущих понятий предлог и приставка ...
Ответить