Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!

Геометрия

Через вершину угла АОВ проведена прямая D1D2 так, что ∟ AOD1 = ∟BOD2 = 70°. Найдите угол ме??ду прямой D1D2 и прямой, содержащей биссектрису ОС данного угла. Помогите срочноо!!

Автор: Гость