Состав ти предложение из обст. сказ. доп. обст.

Русский язык
Состав ти предложение из обст. сказ. доп. обст.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На высокой березке пристроилась стайка воробьёв, снегирей, синиц.  все
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