тема правописание приставок и предлогов разделительный мягкий и твёрдый знак) (задание) написать определение следущих понятий предлог и приставка заранее спс

Русский язык
тема правописание приставок и предлогов разделительный мягкий и твёрдый знак) (задание) написать определение следущих понятий предлог и приставка заранее спс
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предло́г — служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом, выражающая синтаксическую зависимость имен существительных, местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях. Приста́вка, или префикс — значимая часть слова, стоящая перед его корнем и дополняющая или изменяющая смысл слова
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Написать три предложения на тему кем я хочу быть
Ответить
Математика
Какую часть прямоугольного угла составляют 45 градусов 18 градусов 65 градусов
Ответить
История
1.Причины революции в Италии ? 2.Этапы национально освободительной войны ? 3.Национальные герой Италии Камилло Кавур ,Д.Мадзини,Д.Гарибальди ? ...
Ответить
Английский язык
Помогите нужно выполнить все эти задание
Ответить
Математика
Фермер привез на рынок арбузы. В первый день он продал одну третью всех арбузов и еще 6 арбузов. Во второй день - одну четвертую от остатка и 8 арб...
Ответить