тема правописание приставок и предлогов разделительный мягкий и твёрдый знак) (задание) написать определение следущих понятий предлог и приставка заранее спс
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тема правописание приставок и предлогов разделительный мягкий и твёрдый знак) (задание) написать определение следущих понятий предлог и приставка заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предло́г — служебная часть речи, обозначающая отношение между объектом и субъектом, выражающая синтаксическую зависимость имен существительных, местоимений, числительных от других слов в словосочетаниях и предложениях. Приста́вка, или префикс — значимая часть слова, стоящая перед его корнем и дополняющая или изменяющая смысл слова
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