Какую часть прямоугольного угла составляют 45 градусов 18 градусов 65 градусов
Математика
Какую часть прямоугольного угла составляют 45 градусов 18 градусов 65 градусов
Ответ(ы) на вопрос:
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1)45/90=1/2 2)18/90=6/30=1/5 3)65/90=13/18
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