6км=....м..9см - в Квадрате=...мм в квадрате

Математика
6км=....м..9см - в Квадрате=...мм в квадрате
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Кв=1000м см=100мм кв Получаем 6кв=6000м 9см кв=900ммкв
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