Увенчанный спелой вишенкой торт, выкаченный кондитером на обозрение посетителям магазина, был необычайно красив. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
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Увенчанный спелой вишенкой торт, выкаченный кондитером на обозрение посетителям магазина, был необычайно красив. Помогите сделать синтаксический разбор предложения
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