Принадлежит ли графику функции y = -3x + 1,5 точка А(2; -4,5)
Алгебра
Принадлежит ли графику функции y = -3x + 1,5 точка А(2; -4,5)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У=-3*2+1,5=-6+1,5=-4,5 Ответ:т.А(2;-4,5) принадлежит графику функции у=-3х+1.5
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