Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой. День был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя тучка, и из нее посыпался частый крупный дождь. А солнце все продолжало светить. Дождевые кап...

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Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой. День был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя тучка, и из нее посыпался частый крупный дождь. А солнце все продолжало светить. Дождевые капли падали на землю, тяжело шлепались о листья. Они повисали на траве, на ветвях кустов и деревьев, и в каждой капле отражалось, играло солнце. Не успели мы с мамой стать под дерево, как солнечный дождик кончился. «Погляди, Юра, как красиво», – сказала мама. Я взглянул. Через все небо разноцветной дугой протянулась радуга. Один ее конец упирался в нашу деревню, а другой уходил далеко в заречные луга. От нагретой солнцем земли после дождя шел легкий пар. В воздухе пахло цветами, медом и земляникой. вопрос: Найти слова без окончания. О чем свидетельствует отсутствие окончания. 8. Найдите в тексте слова – формы одного и того же слова и однокоренные слова. Напишите парадигму форм слова, продолжите ряд однокоренных слов. 9. Какими частями речи являются слова однажды, вдруг? Чем отличаются наречия от других частей речи? Найдите еще наречия в тексте. Какие другие наречия можно употребить, описывая дождь, снегопад? 10. Выпишите 4–5 слов с орфограммой «Гласные и согласные в приставках». Есть ли слова с орфограммой «Буквы з и с на конце приставок»? 11. Перепишите слова набежала, разноцветной, кустов, светить, далеко. Отметьте в каждом слове ту значимую часть, которая указывает на грамматические признаки существительного, прилагательного и глагола. Запишите рядом со словом эти признаки. 12. Объясните постановку знаков препинания во втором, последнем предложениях второго абзаца, в предложении с прямой речью. 13. Сколько в тексте сложных предложений? Составьте схему одного из них. 14. Выполните синтаксический разбор первого предложения. 15. Выделите грамматические основы первого предложения второго абзаца и последнего предложения. Что в них особенного?

Автор: Гость