Подбери синоним - фразеологизм к "колокол тревоги" и свободные сочетания

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Подбери синоним - фразеологизм к "колокол тревоги" и свободные сочетания
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Волнение, переживание, тоска, бить набат, испуг, беспокойство, смятение
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