Твір на тему: "Уривок який мені найбільше сподобався"(з роману "Айвенго")
Литература
Твір на тему: "Уривок який мені найбільше сподобався"(з роману "Айвенго")
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мені подобається уривок в якому розповідається про турнір всих лицарів і як вони билися на турнірі.Мене вразила їхня могутність та сила.
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