Внешний вид и внутреннее строение свеклы
Биология
Внешний вид и внутреннее строение свеклы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Зовні буряк коричневий а всередині фіолетовий а ще є хвостик
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Помогите с физикой пожалуйста Тело массой 2 кг висит на нити.Чему равны сила тяже??ти действующая на тело,и вес тела?К чему расположена каждая из...
Русский язык
Однажды мама пошла за земляникой и взяла меня с собой. День был солнечный, жаркий. Но только мы подошли к лесу, вдруг набежала синяя тучка, и из ...
Физика
Определить, какую силу надо приложить к телу массой m=60 т движущемуся прямолинейно, чтобы на пути S= 1500 м его скорость уменьшилась с 25 м/с до 1...