Сочинение на тему Как я учил сестренку читать (Почему в инете не существует таких ??очинений?)

Гость: Гость:

Сегодня 25 августа. Сегодня день был ничем не примечательный. Все как обычно. Наступил вечер. Мама позвала всех к ужину. Папа раскрыв газету что-то читал. Мама нарезала хлеб, а мы с сестренкой уже уплетали котлеты на перегонки. И вот папа сказал вслух: - Завтра открывается новый магазин. Может сходим посмотрим? - Про это в газетах пишут?- удивленно спросила мама. -Да, вот сама почитай. -Дай мне! Дай мне!-влезла сестренка. -Но ты же не умеешь читать- сказал я и, взяв газету, прочитал вслух нужное объявление. -Эй! Я тоже хочу прочитать! -*Имя сестры*, ты же не умеешь читать, как ты прочитаешь?-спросила мама. -А меня братик завтра научит, ведь так?-сестра посмотрела на меня своим особым взглядом. Этот взгляд она использовала когда что-либо хотела получить. Я начал отводить взгляд, но она не сдавалась и продолжала жалостно смотреть на меня. -Ладно.-не выдержал я. Все же мне все равно нечего делать. Умеет же сестра добиваться своего. На следующее утро я был разбужен громким криком сестры. Открыв глаза, я увидел сестру, сидящую на мне и держащую в руке какую-то книжку. -Сколько время?- спросил я встав с кровати. -Девять утра!-радостно сообщила она.-Родители ушли на открытие магазина. Они дали мне эту книгу и сказали что бы ты учил меня читать. Позавтракав и одевшись, мы принялись за дело... А дальше сам.