Ипотечный банк-что это?

Экономика
Ипотечный банк-что это?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Банк, который предоставляет ипотечные кредиты и оказывает услуги, связанные с ипотекой.
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