Любой легкий рецепт на казахском языке по пунктам. Сроооочно!!!
Қазақ тiлi
Любой легкий рецепт на казахском языке по пунктам. Сроооочно!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бесбармақ Ингредиенттер: Қой еті, пияз, ақжелкен, қара бұрыш, «КЭММИ» бесбармақ кеспесі. Дайындау әдісі: Кастрөлге ет кесегін салып, суық су құйып қатты отқа қоямыз. Сорпаның көбігі алынғаннан кейін тұз салып, дайын болғанша баяу отқа қайнатамыз. Бесбармақ кеспесін сорпаға пісіреміз. Тұздыққа пиязды дөңгелетіп тұрап, майлы сорпаға 1-2 мин қайнатамыз.
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