Помогите пожалуйста придумать сочинение для садика на тему " как ребёнок хочет в школу" очень прошу, надо брату в сад
Литература
Помогите пожалуйста придумать сочинение для садика на тему " как ребёнок хочет в школу" очень прошу, надо брату в сад
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Как я хочу в школу там все сидят за партами, пишу и учат писать. В школу хочу я потому что там есть все праздники и дни рождения, день учителя.
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