Прочитайте текст и выполните задания С-1. (1) Конечно, мне не слишком-то нравится, чт?? меня именуют одним из старейших писателей. (2) Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. (3) Помню Куприна молодым че...

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Прочитайте текст и выполните задания С-1. (1) Конечно, мне не слишком-то нравится, чт?? меня именуют одним из старейших писателей. (2) Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. (3) Помню Куприна молодым человеком, ещё до того, как он написал «Поединок», и юного Блока в студенческой нарядной тужурке. (4)И мне самому удивительно, что я всё ещё не бросаю пера. (5)Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него. (6)Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу на нём немало ошибок, неверных шагов и провалов. (7)Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки: абсолютная искренность. (8)В качестве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о том или ином литературном явлении хоть одно неправдивое слово. (9)В писательской работе меня больше всего увлекает радость изобретения, открытия. (10) Эту радость я впервые почувствовал, когда сочинял свои сказки, форма которых, уже не говоря о сюжетах, была в нашей литературе нова. (11)Точно так же я не стал бы писать свои книги «Высокое искусство» или «От двух до пяти», если бы меня не окрыляла уверенность, что у нас ещё не было книг на подобные темы и что я таким образом иду по непроторенной дороге. (12)И разве отдал бы я сорок лет своей жизни изучению Некрасова, если бы не сознание, что мне предстоит разрушить застарелые, рутинные представления о нём? (1З)Этим чувством преодоления многолетней инерции, жаждой бороться за новое понимание Некрасова продиктованы мои книги «Некрасов как художник», «Мастерство Некрасова» и другие работы, включая сюда комментарии ко многим стихотворениям поэта в двенадцатитомном собрании его сочинений. (14) Свою до сих пор не законченную книгу о Чехове я стал писать по такой же причине: Чехов, как и Некрасов, был одним из наиболее оболганных русских писателей. (15) И я считал своим долгом освободить его образ от той многолетней лжи, которую горе-критики нагромоздили вокруг его имени. (1 6) Ненавижу подражательность, эпигонство, рутину. (17)В молодости это стремление к борьбе с установленными, тривиальными мнениями придавало иногда моим писаниям задиристый, запальчивый, крикливый характер, от которого я избавился лишь в зрелые годы, в пореволюционный период, потребовавший от писателей максимальной серьёзности. (18)Тяга к новаторству, к преодолению косных, заплесневелых идей присуща решительно каждому, кто увлечённо работает в какой бы то ни было области знаний. (19)В этом-то и таится для нас праздничная радость работы, её главное очарование, её соблазнительность, и я от души благодарен судьбе, что мне было дано испытать эту ни с чем не сравнимую радость. (20)Когда я беру в руки перо, меня до сих пор не покидает иллюзия, что я всё ещё молод и что тем, для кого я пишу, ещё очень недавно исполнилось двадцать. (21 )И что у меня с ними общий язык. (22)Наивная иллюзия, но без неё я не мог бы ни жить, ни писать, так как (нынче я чувствую это особенно ясно) быть с молодыми — наш радостный долг. (По К. И. Чуковскому)Часть С. С-1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на читательский опыт, знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).

Автор: Гость