Прочитайте текст и выполните задания С-1. (1) Конечно, мне не слишком-то нравится, чт?? меня именуют одним из старейших писателей. (2) Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. (3) Помню Куприна молодым че...
Русский язык
Прочитайте текст и выполните задания С-1. (1) Конечно, мне не слишком-то нравится, чт?? меня именуют одним из старейших писателей. (2) Но ничего не поделаешь: я пишу и печатаюсь шестьдесят три года. (3) Помню Куприна молодым человеком, ещё до того, как он написал «Поединок», и юного Блока в студенческой нарядной тужурке. (4)И мне самому удивительно, что я всё ещё не бросаю пера. (5)Но не могу и представить себе, как бы я прожил хоть несколько дней без него. (6)Оглядываясь на свой долгий писательский путь, я нахожу на нём немало ошибок, неверных шагов и провалов. (7)Но одна черта в некоторой мере искупает мои недостатки: абсолютная искренность. (8)В качестве критика я, если бы даже хотел, не умел бы написать о том или ином литературном явлении хоть одно неправдивое слово. (9)В писательской работе меня больше всего увлекает радость изобретения, открытия. (10) Эту радость я впервые почувствовал, когда сочинял свои сказки, форма которых, уже не говоря о сюжетах, была в нашей литературе нова. (11)Точно так же я не стал бы писать свои книги «Высокое искусство» или «От двух до пяти», если бы меня не окрыляла уверенность, что у нас ещё не было книг на подобные темы и что я таким образом иду по непроторенной дороге. (12)И разве отдал бы я сорок лет своей жизни изучению Некрасова, если бы не сознание, что мне предстоит разрушить застарелые, рутинные представления о нём? (1З)Этим чувством преодоления многолетней инерции, жаждой бороться за новое понимание Некрасова продиктованы мои книги «Некрасов как художник», «Мастерство Некрасова» и другие работы, включая сюда комментарии ко многим стихотворениям поэта в двенадцатитомном собрании его сочинений. (14) Свою до сих пор не законченную книгу о Чехове я стал писать по такой же причине: Чехов, как и Некрасов, был одним из наиболее оболганных русских писателей. (15) И я считал своим долгом освободить его образ от той многолетней лжи, которую горе-критики нагромоздили вокруг его имени. (1 6) Ненавижу подражательность, эпигонство, рутину. (17)В молодости это стремление к борьбе с установленными, тривиальными мнениями придавало иногда моим писаниям задиристый, запальчивый, крикливый характер, от которого я избавился лишь в зрелые годы, в пореволюционный период, потребовавший от писателей максимальной серьёзности. (18)Тяга к новаторству, к преодолению косных, заплесневелых идей присуща решительно каждому, кто увлечённо работает в какой бы то ни было области знаний. (19)В этом-то и таится для нас праздничная радость работы, её главное очарование, её соблазнительность, и я от души благодарен судьбе, что мне было дано испытать эту ни с чем не сравнимую радость. (20)Когда я беру в руки перо, меня до сих пор не покидает иллюзия, что я всё ещё молод и что тем, для кого я пишу, ещё очень недавно исполнилось двадцать. (21 )И что у меня с ними общий язык. (22)Наивная иллюзия, но без неё я не мог бы ни жить, ни писать, так как (нынче я чувствую это особенно ясно) быть с молодыми — наш радостный долг. (По К. И. Чуковскому)Часть С. С-1. Напишите сочинение по прочитанному тексту. Сформулируйте и прокомментируйте одну из проблем, поставленных автором текста (избегайте чрезмерного цитирования). Сформулируйте позицию автора (рассказчика). Напишите, согласны или не согласны вы с точкой зрения автора прочитанного текста. Объясните почему. Свой ответ аргументируйте, опираясь на читательский опыт, знания и жизненные наблюдения (учитываются первые два аргумента).
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Осенью все деревья надевают красивые наряды каких только нет цветов в лесу: бордовые , желтые, крамные, коричневые и много других . так приятно заходтть в лес все так красиао и приятно как шелестят листья под ногами осенний лес чудесен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Complete the pairs of sentences. Use the correct form of the present simple or present continuous. A) I always listen to the radio in bed. (liste...
Математика
Математика