Поморие решить срочно! Не чего не понимаю в алгебре

Алгебра
Поморие решить срочно! Не чего не понимаю в алгебре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всего было куплено 15 билетов, значит билетов которые на 100 руб. дороже было куплено  15-8=7 шт. Цену билетов которые дороже на 100 руб. можно записать так: а+100. Итак сумма билетов по а рублей:       8а          сумма билетов по а+100 руб.:   7(а+100) Общая стоимость покупки: Р=8а+7(а+100)=8а+7а+700=15а+700
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