О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород вход...

Химия

О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород входит в состав сахара

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