О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород вход...
Химия
О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород входит в состав сахара
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А,в - простое вещество Б,г - элементы
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика