О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород вход...

Химия
О чём идет речь - о простом веществе или о химическом элементе: а) медь проводит электрический ток б) в состав минерала малахит входит медь в) рыбы дышат кислородом, а не кислородом, входящим в состав воды г) кислород входит в состав сахара
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А,в - простое вещество Б,г - элементы
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