3 пословицы на тему честность,доброта и 4 на тему справедливость.

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3 пословицы на тему честность,доброта и 4 на тему справедливость.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Всякий хлопочет, себе добра хочет. Ворованым добром не розбагатееш. Добрые слова лучше мягкого пирога. Справедливость мертвого воскресит. Справедливому нет наказания. Правое дело светлее солнца. Справедливость темноту осветит.
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