3 пословицы на тему честность,доброта и 4 на тему справедливость.

Гость: Гость:

Всякий хлопочет, себе добра хочет. Ворованым добром не розбагатееш. Добрые слова лучше мягкого пирога. Справедливость мертвого воскресит. Справедливому нет наказания. Правое дело светлее солнца. Справедливость темноту осветит.