Решите уравнение 55-(42-х)=35

Математика
Решите уравнение 55-(42-х)=35
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
55-(42-x)=35 42-x=55-35 42-x=20 x=42-20 x=22 ------ 55-20=35
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