Требование к приготовлению салатов : учитывают время варки овощей соединяют гор??чие и холодный овощи использовать сильно разваренные овощи заправлять перед подачей на стол

Технология
Требование к приготовлению салатов : учитывают время варки овощей соединяют гор??чие и холодный овощи использовать сильно разваренные овощи заправлять перед подачей на стол
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо все делать свежое и вкусное лучше подавать на стол перед
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