Требование к приготовлению салатов : учитывают время варки овощей соединяют гор??чие и холодный овощи использовать сильно разваренные овощи заправлять перед подачей на стол
Технология
Требование к приготовлению салатов : учитывают время варки овощей соединяют гор??чие и холодный овощи использовать сильно разваренные овощи заправлять перед подачей на стол
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надо все делать свежое и вкусное лучше подавать на стол перед
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Помогите.Here are some answers about the craven family.Write the questions! a)Where are they planning to move? To Colifornia. b)... In a f...
Русский язык
Длина книги в форме прямоугольного параллелепипеда 20 см,Ширина 10 см,высота 3 см.Вы??если объём книги и площадь его обложки
История
Русский язык
Сделайте существительные из глаголов:предлагать,предполагать, слагать,прилагать,располагать касаться,прикоснуться.