Сделайте существительные из глаголов:предлагать,предполагать, слагать,прилагать,располагать касаться,прикоснуться.

Русский язык
Сделайте существительные из глаголов:предлагать,предполагать, слагать,прилагать,располагать касаться,прикоснуться.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Предложение,предположение,сложение,приложение,расположение,касание,прикосновение
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