Реферат на тему диффузия в жизни человека пажалуйста помогите

Физика
Реферат на тему диффузия в жизни человека пажалуйста помогите
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Диффузия - это проникновение молекул одного вещества в промежутки молекул другого вещества.  Все очень просто, явление диффузии играет большую роль в жизни человека. Например: Многочисленные смеси, рапространение запахов, получение растворов, склеивание твердых тел.  Также это явление влияет и на организм человека - кислород воздуха проникает в кровяные капилляры легких путем диффузии через стенки альвеол, а затем растворяясь в них, разносится по всему организму, обогащая его кислородом.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найди периметр преумугольнога ширина7м длина на10 раз больше
Ответить
Информатика
Запишите в развернутом виде формулы А) 327,48 Б) 3616
Ответить
Қазақ тiлi
Проскланяйте пожайлуста по жыктык жалгау дом, Арман
Ответить
Литература
10 сравнений из сказки царевна лягушка срочно!!!
Ответить
Биология
Как образуется первичное вещество в биосфере земли
Ответить