Реферат на тему диффузия в жизни человека пажалуйста помогите

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Диффузия - это проникновение молекул одного вещества в промежутки молекул другого вещества. Все очень просто, явление диффузии играет большую роль в жизни человека. Например: Многочисленные смеси, рапространение запахов, получение растворов, склеивание твердых тел. Также это явление влияет и на организм человека - кислород воздуха проникает в кровяные капилляры легких путем диффузии через стенки альвеол, а затем растворяясь в них, разносится по всему организму, обогащая его кислородом.