Запишите в развернутом виде формулы А) 327,48 Б) 3616

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Запишите в развернутом виде формулы А) 327,48 Б) 3616
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