10 сравнений из сказки царевна лягушка срочно!!!

Литература
10 сравнений из сказки царевна лягушка срочно!!!
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Гость:
А с кем сравнивать???
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