Как образуется первичное вещество в биосфере земли
Биология
Как образуется первичное вещество в биосфере земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первичное вещество образуется в клетках зелёных растений под воздействием солнечной энергии, а также некоторыми бактериями вследствие химических реакций.
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